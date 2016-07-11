На хабарі затримали старшого інспектора Львівської митниці

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Фото: Прокуратура Львівської області

Слідчі прокуратури Львівської області затримали при одержанні хабара працівника митниці

Правоохоронці затримали на хабарі службовця Львівської митниці. Про це 23 лютого передає прес-служба прокуратури Львівської області.

В рамках розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, слідчі прокуратури Львівської області спільно з працівниками управління внутрішньої безпеки ДФС затримали «на гарячому», при черговому отриманні неправомірної вигоди в розмірі 1200 грн старшого інспектора митного поста «Угринів» Львівської митниці ДФС.

Вказані кошти митник вимагав та отримав від громадянина України за безперешкодний перетин кордону.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення про підозру обрання запобіжного заходу вказаному посадовцю митниці.