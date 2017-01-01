На хабарі затримано начальника клініки психіатрії Міноборони
- Сьогодні, 18:33
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Начальник клініки психіатрії отримав 52 тис. грн хабара за висновок про непридатність до служби
Начальника клініки психіатрії Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» затримали на хабарі у розмірі 52 тис. грн за висновок про непридатність до військової служби.
Про це повідомило джерело у Міноборони, пише УНН.
«Затримали на отриманні хабара у розмірі 52 тис. грн за статтею 368 ККУ», — повідомило джерело.
За словами співрозмовника, кошти керівнику клініки були передані за висновок військово-медичної комісії Міноборони про непридатність до військової служби.
«Ім’я затриманого — Друзь О.В», — додав він.
Як стало відомо, затримання проводили співробітники СБУ Києва та Київської області.
Раніше СБУ затримала підприємця, який намагався дати хабар прокурору.
Крім того у Запоріжжі спіймали на хабарі доцента університету.