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    На хабарі затримано начальника клініки психіатрії Міноборони

    • Сьогодні, 18:33
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    Начальник клініки психіатрії отримав 52 тис. грн хабара за висновок про непридатність до служби

    Начальника клініки психіатрії Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» затримали на хабарі у розмірі 52 тис. грн за висновок про непридатність до військової служби.

    Про це повідомило джерело у Міноборони, пише УНН.

    «Затримали на отриманні хабара у розмірі 52 тис. грн за статтею 368 ККУ», — повідомило джерело.

    За словами співрозмовника, кошти керівнику клініки були передані за висновок військово-медичної комісії Міноборони про непридатність до військової служби.

    «Ім’я затриманого — Друзь О.В», — додав він.

    Як стало відомо, затримання проводили співробітники СБУ Києва та Київської області.

    Раніше СБУ затримала підприємця, який намагався дати хабар прокурору.

    Крім того у Запоріжжі спіймали на хабарі доцента університету.

     

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