  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На «Євробачення» прибуло більше 600 учасників та гостей

    • Сьогодні, 12:39
    • Розсилка
    <p>Офіційна фан-зона &laquo;Євробачення-2017&raquo;.</p>
    Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

    Офіційна фан-зона «Євробачення-2017».

    У Київ на пісенний конкурс приїхали гості та учасники з 41-ї країни

    До Києва прибули вже більш ніж 600 учасників та гостей «Євробачення» із 41-ї країни. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України, передає «Главком».

    Найбільше гостей прибуває у столичні аеропорти «Бориспіль» і «Київ».

    «Наразі прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" вже оформили в пріоритетному порядку 97 рейсів, якими прибули як учасники, так і члени команд та гості пісенного конкурсу», — йдеться у повідомленні.

    Крім того, інформують у ДПСУ, через автомобільні пункти пропуску в Україну прибули майже 100 вантажних автомобілів із обладнанням, яке буде використовуватися під час пісенного конкурсу.

    Для пришвидшення пропуску на кордоні збільшено кількість прикордонних нарядів та організовано зустріч груп і делегацій біля трапів літаків.

    «Конкурсантів охоронці кордону супроводжують окремими коридорами та в пріоритетному порядку здійснюють процедури їх оформлення», — зазначають у Держприкордонслужбі.

    Як повідомляв «Главком», у Києві відбулося урочисте відкриття офіційної фан-зони «Євробачення-2017» — Eurovision Village.

    Нагадаємо, за попередніми прогнозами, в день відкриття «Євробачення» - 7 травня - у Києві вдень буде дуже тепло, а надвечір ймовірно дощитиме. 

    Джамала Євробачення Київ конкурс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ