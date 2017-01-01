На «Євробачення» прибуло більше 600 учасників та гостей
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Офіційна фан-зона «Євробачення-2017».
У Київ на пісенний конкурс приїхали гості та учасники з 41-ї країни
До Києва прибули вже більш ніж 600 учасників та гостей «Євробачення» із 41-ї країни. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України, передає «Главком».
Найбільше гостей прибуває у столичні аеропорти «Бориспіль» і «Київ».
«Наразі прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" вже оформили в пріоритетному порядку 97 рейсів, якими прибули як учасники, так і члени команд та гості пісенного конкурсу», — йдеться у повідомленні.
Крім того, інформують у ДПСУ, через автомобільні пункти пропуску в Україну прибули майже 100 вантажних автомобілів із обладнанням, яке буде використовуватися під час пісенного конкурсу.
Для пришвидшення пропуску на кордоні збільшено кількість прикордонних нарядів та організовано зустріч груп і делегацій біля трапів літаків.
«Конкурсантів охоронці кордону супроводжують окремими коридорами та в пріоритетному порядку здійснюють процедури їх оформлення», — зазначають у Держприкордонслужбі.
Як повідомляв «Главком», у Києві відбулося урочисте відкриття офіційної фан-зони «Євробачення-2017» — Eurovision Village.
Нагадаємо, за попередніми прогнозами, в день відкриття «Євробачення» - 7 травня - у Києві вдень буде дуже тепло, а надвечір ймовірно дощитиме.