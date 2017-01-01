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На Київщині затримано організовану групу крадіїв з Донбасу

До злочинної групи входили двоє жителів Донецької області та один житель Києва

Група зловмисників, яка «спеціалізувалась» на квартирних крадіжках базувалась у Маріуполі Донецької області. На злочинні «гастролі» молодчики з кримінальним минулим виїздили до Києва, Київську та Чернігівську області.

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Київській області.

«Днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення про крадіжку у місті Біла Церква. Там невідомі проникли до приватного будинку шляхом злому замка вхідних дверей, звідки викрали 2700 гривень, 200 доларів, вироби з золота», - повідомили в прес-службі.

За словами начальника Головного управління поліції Київської області Дмитра Ценова, під час проведення низки необхідних розшукових заходів, які були розроблені спільно з Донецькими поліцейськими, надійшла оперативна інформація про можливе перебування підозрюваних у крадіжці в одному з районів столичної області.

Затримали групу крадіїв у місті Вишгород. Операцію по затриманню провели працівники Управління карного розшуку поліції Київщини спільно з Вишгородськими оперативниками та зі своїми колегами з Донецької області. Ними виявилися двоє жителів Донецької області, які вже відбували покарання за скоєння крадіжок та один житель Києва. Також встановлено, що лідер злочинної групи тільки нещодавно полишив місця позбавлення волі, де відбував покарання за скоєні злочини.

При затриманні працівники поліції у зловмисників вилучили речові докази - різноманітні інструменти та відмички.

Наразі група зловмисників підозрюється у скоєнні низки крадіжок на території Києва, столичної області та сусідніх регіонів.

Нагадаємо, трьох представників кримінального середовища Донеччини, які систематично здирали гроші з підприємців, погрожуючи фізичною розправою, затримала у Слов’янську Служба безпеки України спільно з поліцією.