На межі з Кримом встановили білборди з Бандерою і Путіним за ґратами
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Банери дивляться обличчям до окупованого КримуНа межі з окупованим Кримом встановили великі бігборди, на яких зображені президент РФ Володимир Путін за ґратами і лідер українських націоналістів Степан Бандера з цитатою про рабів і свободу.
Про це пише в Twitter Кримський бандерівець, публікуючи відповідні фото.
«Банери дивляться обличчям до Криму, тобто всі виїжджають із зони їх бачать», – наголошується в повідомленні.
На Чонгаре возле админграницы с оккупированным Крымом появились большие банеры: путин за решёткой и цитата Бандеры про рабов и свободу pic.twitter.com/n18i2iMcua— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 24 січня 2017 р.