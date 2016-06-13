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    На межі з Кримом встановили білборди з Бандерою і Путіним за ґратами

    • Сьогодні, 06:44
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    Банери дивляться обличчям до окупованого Криму

    На межі з окупованим Кримом встановили великі бігборди, на яких зображені президент РФ Володимир Путін за ґратами і лідер українських націоналістів Степан Бандера з цитатою про рабів і свободу.

    Про це пише в Twitter Кримський бандерівець, публікуючи відповідні фото.

    «Банери дивляться обличчям до Криму, тобто всі виїжджають із зони їх бачать», – наголошується в повідомленні. 

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