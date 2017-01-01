На Луганщині через обстріл пошкоджено газопровід

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1500 абонентів залишилися без газопостачання

У Луганській області поблизу села Кримське в результаті обстрілу пошкоджені лінії газопроводу, повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Згідно з інформацією, за минулу добу у напрямку сіл Кримське, Кряківка і Трьохізбенка Новоайдарського району вісім разів застосовувалися гармати калібром 122 мм, 120-мм міномети, гранатомети різних типів і стрілецька зброя.

У Станично-Луганському районі бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

«У результаті пошкодження газопроводу 1500 абонентів з Кримського та навколишніх населених пунктів залишилися без газопостачання. Зараз на місці події спільно з військовослужбовцями працює ремонтна бригада», - зазначив заступник голови облдержадміністрації Юрій Клименко.

Як повідомлялося, ремонтники приступили до відновлення електромережі біля Авдіївки.

Нагадаємо, 5 червня повідомлялося, що від Російської Федерації (РФ) отримана гарантія на режим тиші для проведення ремонтних робіт для відновлення водопостачання в Авдіївці. Так, 6 і 7 червня будуть проводитися ремонтні роботи з відновлення ЛЕП і Донецької фільтрувальної станції. До розмінування залучать ДСНС, також буде працювати ОБСЄ.