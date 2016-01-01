На Львівщині на ходу загорівся сміттєвоз: є жертва

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Пожежа

Внаслідок пожежі загинув водій автівки

Сьогодні, 26 грудня, вночі у Львівській області поблизу м. Буськ на об'їзній автодорозі спалахнув сміттєвоз. Про це повідомляє прес-служба Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Автомобіль зайнявся сьогодні близько 03:00 біля перехрестя доріг в с. Яблунівка.

«Внаслідок пожежі загинув водій автомобіля, 1952 року народження (місце проживання встановлюють). Вогнем знищено кабіну та двигун автомобіля», - йдеться у повідомленні.

Наразі тіло загиблого доставлено до моргу Буської центральної районної лікарні. Причини події з'ясовують. Проводиться дослідча перевірка.