На Львівщині підлітка поранило під час вибуху снаряда

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Хлопець знайшов боєприпас і приніс його додому

13 березня у Бродівському районі на Львівщині 15-річний хлопець постраждав унаслідок вибуху снаряду.Про це у коментарі IA ZIK повідомила речник ГУ Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

З її слів, підліток знайшов боєприпас і приніс його за місцем проживання. Коли він почав розбирати небезпечну знахідку, відбувся вибух. Хлопець постраждав, але залишився живий. Він зараз у лікарні.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ. Правоохоронці встановлюють, який саме боєприпаи вибухнув і його походження.

Нагадаємо, нещодавно на Донеччині 12-річний хлопець помер внаслідок вибуху гранати. З початку бойових дій в Донецькій області в результаті необережного поводження з вибухонебезпечними предметами постраждали 11 дітей: 5 загинули, 6 отримали поранення.