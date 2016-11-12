  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Львівщині підлітка поранило під час вибуху снаряда

    • Сьогодні, 13:25
    • Розсилка

    Хлопець знайшов боєприпас і приніс його додому

    13 березня у Бродівському районі на Львівщині 15-річний хлопець постраждав унаслідок вибуху снаряду.Про це у коментарі IA ZIK повідомила речник ГУ Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

    Читайте також

    З її слів, підліток знайшов боєприпас і приніс його за місцем проживання. Коли він почав розбирати небезпечну знахідку, відбувся вибух. Хлопець постраждав, але залишився живий. Він зараз у лікарні.

    За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ. Правоохоронці встановлюють, який саме боєприпаи вибухнув і його походження. 

    Нагадаємо, нещодавно на Донеччині 12-річний хлопець помер внаслідок вибуху гранатиЗ початку бойових дій в Донецькій області в результаті необережного поводження з вибухонебезпечними предметами постраждали 11 дітей: 5 загинули, 6 отримали поранення.

    Читайте також
    вибух діти боєприпаси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ