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    На Львівщині СБУ і прокуратура затримали на хабарі поліцейського

    • Сьогодні, 18:08
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    Поліція
    Поліція

    Вимагач вимагав від місцевого жителя 54 тисячі гривень за сприяння у мінімізації розміру покарання за ряд крадіжок

    Слідчого одного з відділів Національної поліції у Львівській області затримала на хабарі 22 квітня 2017 року Служба безпеки України спільно з прокуратурою. Про це повідомляє прес-центр спецслужби.

    Зазначено, що вимагач вимагав від місцевого жителя 54 тисячі гривень за сприяння у мінімізації розміру покарання за ряд крадіжок.

    "Співробітники спецслужби затримали поліцейського-хабарника під час одержання всієї суми неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення затриманому про підозру, слідчі дії тривають.

    Джерело: Еспресо ТВ

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