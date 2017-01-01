На Львівщині СБУ і прокуратура затримали на хабарі поліцейського
- Сьогодні, 18:08
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Поліція
Вимагач вимагав від місцевого жителя 54 тисячі гривень за сприяння у мінімізації розміру покарання за ряд крадіжокСлідчого одного з відділів Національної поліції у Львівській області затримала на хабарі 22 квітня 2017 року Служба безпеки України спільно з прокуратурою. Про це повідомляє прес-центр спецслужби.
Зазначено, що вимагач вимагав від місцевого жителя 54 тисячі гривень за сприяння у мінімізації розміру покарання за ряд крадіжок.
"Співробітники спецслужби затримали поліцейського-хабарника під час одержання всієї суми неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення затриманому про підозру, слідчі дії тривають.
Джерело: Еспресо ТВ