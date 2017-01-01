На Львівщині відновили меморіал загиблим полякам

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Меморіал у Гуті Пеняцькій

Відновлений Меморіал жертвам цивільного населення, загиблим під час Другої світової війни у 1944 році у Гуті Пеняцькій, освятили

26 лютого відбулось освячення відновленого Меморіалу жертвам цивільного населення, загиблим під час Другої світової війни у 1944 році у Гуті Пеняцькій на Львівщині. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Урочистий захід відбувся у 73-тю річницю загибелі жителів Гути Пеняцької внаслідок каральної акції гітлерівських військ.

Участь у заходах взяли голова Львівської ОДА Олег Синютка, посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло, посол України в Польщі Андрій Дещиця, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, представники польської громади Львівської області, жителі сусідніх населених пунктів.

За словами Синютки, вибух меморіалу в січні 2017 року був провокацією, вчиненою для погіршення українсько-польських відносин людьми, що підіграють російській агресії.

Водночас Ян Пєкло зазначив, що «третя сторона намагається нас посварити. Тому необхідно робити все можливе для покращення польсько-українських відносин в усіх сферах».

Нагадаємо, вночі 8 січня поточного року невідомі підірвали меморіал на місці села Гута Пеняцька, жителів якого знищили гітлерівські війська під час каральної операції 26 лютого 1944 року. За фактом вандалізму порушено кримінальне провадження, розслідуванням якої займається поліція.