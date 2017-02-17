Армію Польщі на знак протесту залишили понад 280 офіцерів

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Масове звільнення офіцерів викликане фаворитизмом влади до військовослужбовців-симпатиків правлячої партії

Армію Польщі на знак протесту проти політики правлячої партії «Право і справедливість» за 16 місяців залишили 26 генералів і 260 вищих офіцерів.

Про це повідомляє The Telegraph.

Серед тих, що пішли зі служби — начальник Генштабу армії в 2013-2017 роках генерал Мечислав Гоцул.

За даними видання, масове звільнення офіцерів викликане фаворитизмом влади до військовослужбовців-симпатиків правлячої партії, а також нездатністю Міністерства оборони узгодити з військовими зміни в армійській структурі.

Відставний генерал Станіслав Козьєй, який був головою Ради національної безпеки Польщі, заявив, що масштаб і темпи відставок створюють «ризик для ефективного функціонування армії».

Уряд Польщі заперечує звинувачення в політичному втручанні у функціонування армії, пояснюючи втрату старших офіцерів звичайними процесами, таким як вихід на пенсію, чи реорганізація командного складу армії.