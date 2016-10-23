На Миколаївщині чоловік убив багатодітну матір та закопав її на подвір’ї



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вбивство сталося через конфлікт – сусід вирішив покарати жінку за образу

Доманівським відділенням Вознесенського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області розшукувалась 36-річна жителька одного з сіл, яка близько 19:00 13 березня 2017 року пішла з дому та до того часу її місцезнаходження було невідоме.

15 березня до поліції звернувся селищний голова, який повідомив, що матів шукають її п’ятеро дітей, від 19 до 1,5 року. Нащадки безвісти зниклої кілька днів намагались самостійно знайти жінку, але, не дочекавшись її повернення, попрохали допомоги.

Представники прокуратури, дільничний офіцер, який обслуговує територію зазначеного населеного пункту, та оперуповноважені кримінального розшуку перевірили можливі місця її перебування, коло її знайомих, обстежили прилеглі до села поля та лісосмуги, але результатів не було.

За кілька днів кропіткої роботи було з’ясовано, що шлях потерпілої «обірвався» біля домоволодіння її сусіда.

47-річний домовласник заперечив будь-яку свою причетність до зникнення жінки. Чоловік, який раніше не мав проблем із законом, наполягав на тому, що зі зниклою він не спілкується, не має жодних стосунків і дозволив правоохоронцям оглянути територію свого домоволодіння.

Увагу поліцейських привернуло те, що поверхня однієї з ділянок землі, розташованої за підсобними приміщеннями, нібито відрізняється від інших. Складалось враження, що площа була перекопана. На запитання, що саме було зроблено на ділянці, господар не відповів, мовляв, не пам’ятає.

Поліцейські перевірили, для чого були проведені «земельні роботи» на зазначеній площі, і з’ясувалось, що на цьому місці була закопана жінка, яку вже кілька днів шукали.

Зі слів домовласника, 13 березня близько 18:30 між ним та потерпілою виник конфлікт. Жінка йшла повз його подвір’я і, побачивши сусіда, нібито почала на нього кричати, при цьому ображаючи та принижуючи його гідність. Не стримавшись, чоловік затягнув потерпілу на територію свого домоволодіння, де спочатку вдарив її по голові каменем, а потім металевою трубою.

Жінка впала на землю ще після першого удару, але зловмисник продовжував її «повчати» залізним знаряддям злочину.

Зі слів чоловіка, він, зрозумівши, що потерпіла не подає ознак життя та впевнившись у цьому, спочатку хотів бігти по допомогу, але потім передумав. Обравши за сараєм місце, він викопав яму, кинув туди сусідку та її мобільний телефон, який він перед цим розбив, і закопав, ретельно притоптавши поверхню землі.

Тіло потерпілої відправлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Вилучені мобільний телефон, камінь, металеву трубу та чоловічу куртку зі слідами бурого кольору долучено до матеріалів кримінального провадження й призначено проведення дослідження.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України, йому оголошено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.