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    16-річна онучка з Росії зі своїм хлопцем вбили бабусю на Київщині

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    Ванна, де знайшли тіло вбитої жінки
    Ванна, де знайшли тіло вбитої жінки

    На тілі жінки виявлено близько 30-ти колото-різаних ран шиї, грудної клітини та численні забійні рани

    Поліція підозрює 16-річну студентку, громадянку Росії, та її товариша, 18-річного місцевого жителя, у вбивстві в Броварах Київської області бабусі дівчини, яке сталося сьогодні вночі.

    Як повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Київській області, під час ліквідації пожежі, яка сталася в одній із багатоповерхівок м. Бровари, рятувальники виявили тіло жіночої статі з ознаками насильницької смерті.

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    Рятувальники, щоб потрапити до помешкання, змушені були вибити двері. Щойно зайшовши до квартири, відчули запах газу і одразу кинулись на кухню, де були відчинені всі газові конфорки. «Під час гасіння вогню у ванній кімнаті, яка була закидана одягом, рятувальники виявили тіло жінки. Слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції встановила, що потерпіла - 61-річна господарка квартири. Під час огляду на її тілі виявлено близько 30-ти колото-різаних ран шиї, грудної клітини та численні забійні рани», - йдеться у повідомленні поліції.

    Під час проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до скоєння вбивства, працівники поліції затримали підозрюваних. Ними виявилися онука загиблої - 16-річна студентка, громадянка Росії та її товариш - 18-річний місцевий житель.

    Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

     

     

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