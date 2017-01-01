  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На місці інциденту між військовими і кримськотатарським батальйоном працює СБУ

    • Сьогодні, 09:37
    • Розсилка
    <span>Батальйон ім.Номана Челебіджіхана</span>
    Батальйон ім.Номана Челебіджіхана

    Чубаров заявив, що початком інциденту «стало невмотивоване і силове заняття військовослужбовцями облаштованої громадською організацією «Аскер» території, на якій базуються бійці кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджіхана

    Народний депутат України, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляє, що в ніч з 12 на 13 лютого 2017 року на Чонгарі трапився інцидент між військовослужбовцями Збройних Сил України та членами громадської організації «Аскер». Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

    За його словами, початком інциденту «стало невмотивоване і силове заняття військовослужбовцями облаштованої громадською організацією «Аскер» території, на якій базуються бійці кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджіхана, який формується.

    Читайте також

    «В ході інциденту військовослужбовцями ЗС України були пошкоджені окремі споруди і майно громадської організації «Аскер», робилися спроби застосування фізичної сили до членів організації «Аскер», - зазначив Чубаров.

    Він повідомив, що в даний час на місці інциденту працюють представники національної поліції і СБУ. Там же знаходяться представник Меджлісу кримськотатарського народу в Херсонській області Абмеджіт Сулейманов і координатор акції «Громадянська блокада Криму» Ленур Іслямов.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в неділю близько 20:00 озброєні люди у військовій формі захопили базу кримськотатарського батальйону імені Номана Челебіджіхана, який розташований Чонгарі на Херсонщині.

    Пізніше прес-служба Оперативного командування «Південь» заявила, що на кордоні з окупованим Кримом озброєні представники незаконного збройного формування намагалися атакувати підрозділ, що входить до складу військової частини ОК «Південь» та виконує бойові завдання в Херсонській області. «...Формування було затримано, роззброєно і виконані всі вимоги статутів і інших законодавчих актів стосовно дій у подібних ситуаціях», - повідомила прес-служба.

    Читайте також
    Крим ЗСУ Рефат Чубаров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ