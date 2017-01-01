На місці інциденту між військовими і кримськотатарським батальйоном працює СБУ

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Батальйон ім.Номана Челебіджіхана

Чубаров заявив, що початком інциденту «стало невмотивоване і силове заняття військовослужбовцями облаштованої громадською організацією «Аскер» території, на якій базуються бійці кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджіхана

Народний депутат України, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляє, що в ніч з 12 на 13 лютого 2017 року на Чонгарі трапився інцидент між військовослужбовцями Збройних Сил України та членами громадської організації «Аскер». Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, початком інциденту «стало невмотивоване і силове заняття військовослужбовцями облаштованої громадською організацією «Аскер» території, на якій базуються бійці кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджіхана, який формується.

«В ході інциденту військовослужбовцями ЗС України були пошкоджені окремі споруди і майно громадської організації «Аскер», робилися спроби застосування фізичної сили до членів організації «Аскер», - зазначив Чубаров.

Він повідомив, що в даний час на місці інциденту працюють представники національної поліції і СБУ. Там же знаходяться представник Меджлісу кримськотатарського народу в Херсонській області Абмеджіт Сулейманов і координатор акції «Громадянська блокада Криму» Ленур Іслямов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в неділю близько 20:00 озброєні люди у військовій формі захопили базу кримськотатарського батальйону імені Номана Челебіджіхана, який розташований Чонгарі на Херсонщині.

Пізніше прес-служба Оперативного командування «Південь» заявила, що на кордоні з окупованим Кримом озброєні представники незаконного збройного формування намагалися атакувати підрозділ, що входить до складу військової частини ОК «Південь» та виконує бойові завдання в Херсонській області. «...Формування було затримано, роззброєно і виконані всі вимоги статутів і інших законодавчих актів стосовно дій у подібних ситуаціях», - повідомила прес-служба.