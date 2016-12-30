На міжбанку гривня обвалилася на 84 коп.

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Обвал курсу гривні

До середини торгів котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,10/27,20 грн/долар

У вівторок, 10 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,10/27,20 грн/долар проти 26,26/26,36 грн/долар на відкритті торгів. Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За його інформацією, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,7016/28,7993 грн/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4514/0,4535 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 27,2069 грн/долар, учасники ринку до цього часу уклали 190 угод на суму 61,42 мільйона доларів.