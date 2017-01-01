Віталій Єрмаков



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман

Провідні економічні експерти про ВВП, курс долара та ціни на паливо

У 2017-му Україні навряд чи вдасться втриматися в рамках показників, прописаних у держбюджеті на цей рік. Такої думки дійшли експерти, опитані «Главкомом». Так, наприклад, прогнозний курс долара – 27,2 грн – виглядає занадто оптимістичним. І багато аналітиків сходиться на думці, що в найкращому випадку американську валюту вдасться утримати на рівні 28 грн.

Втім, експерти заспокоюють: дуже малоймовірно, що в 2017 році ми будемо спостерігати таку ж девальвацію, як на початку 2015-го, коли буквально за місяць готівковий курс долара зріс з 16,5 до майже 33 гривень.

Слідом за доларом, швидше за все, поповзуть вгору й ціни на пальне. Адже Україна дуже залежить від імпортних бензину та солярки. Хоча на цінники на стелах заправок впливатимуть і світові ціни на чорне золото.

Економіка-2017: головні тренди

Автори держбюджету-2017 упевнені: цього року ВВП України зросте на 3%. Показник невисокий, проте експерти навіть такі скромні очікування вважають завищеними. Наприклад, аналітики інвестиційної компанії Concorde Capital прогнозують зростання валового продукту на рівні 2%.

А в Міжнародному фонді Блейзера роблять ще більш скромні прогнози. Так, виконавчий директор фонду Олег Устенко в коментарі «Главкому» зазначив, що не виключає зростання лише на 1%. А за несприятливих обставин ВВП і зовсім може піти в мінус.

«Змінюється ситуація на зовнішніх ринках, на яких ми широко представлені. Це перш за все ринки Європи – близько 40% українського експорту реалізується в Європейському союзі. Тому в разі девальвації євро щодо долара це може означати для України мінус 2% від її ВВП в річному обчисленні», – пояснює Устенко.

Не обіцяє нічого доброго українській економіці в 2017 році і керуючий партнер компанії Capital Times Ерік Найман. «Українська економіка продовжить стагнувати, а бізнес і люди – виживати. Жодних проривів у наступному році я не очікую», – зазначив експерт.

У кінці минулого року Найман зробив, мабуть, один з найбільш песимістичних прогнозів для українського ВВП на 2017 рік – мінус 5,5%. На думку експерта, головна причина, яка призведе до обвалу економіки, – відсутність реформ. Перш за все Україна потребує реформи судової і правоохоронної систем. Потрібна також реформа управління державними підприємствами і держсектором. В іншому випадку якогось розвитку української економіки найближчим часом годі й чекати.

Долар полізе вгору

Не вірять експерти і в «бюджетний» прогноз курсу долара на 2017 рік – 27,2 гривні. Наприклад, у Concorde Capital упевнені, що під кінець року за один долар даватимуть 28 гривень.

«Україна значно залежить від цін на сировину на світових ринках (продукція металургії, руда, зернові), і не виключено, що наступного року світові ціни можуть знизитися. Іншими словами на курс гривні продовжить чинити тиск негативне сальдо поточного рахунку – імпорт продовжить зростати, при цьому експорт, швидше, – ні», – пояснив Юрій Товстенко, керівник департаменту з роботи із борговими інструментами на локальному ринку Concorde Capital.

А ось Олег Устенко не виключає, що американська валюта може подорожчати до 30 гривень. Утім, експерт Фонду Блейзера зазначив, що навряд чи НБУ «відпустить» американську валюту вище тридцятки.

«НБУ швидше піде на скорочення золотовалютних резервів, ніж допустить істотну девальвацію. Тому з приводу курсу я б надто не турбувався. А турбуватися слід про інше: відсутність реформ може створити основу для нової економічної кризи, наприклад у 2018 році. Це вкрай небезпечно. Тим більше з огляду на те, що Україна вже є однією з найбідніших країн Європи. Тому будь-яке економічне погіршення може призвести до серйозних соціальних загострень», – зазначив Устенко.

Прогноз експерта Фонду Блейзера

Пальне слідом за доларом

На вартість пального в Україні в 2017-му, як і в будь-який інший рік, впливатимуть два основних чинники: курс гривні і світові ціни на нафту.

Останні кілька років виробники чорного золота намагаються змусити ціни на нафту зростати. І в кінці 2016-го Росія і ОПЕК навіть домовилися про скорочення видобутку. Однак директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн зазначає: не факт, що подібні домовленості приведуть до підвищення цін на нафту.

«Самі видобувачі нафти косо поглядають один на одного, побоюючись, що дехто може і не виконати норму про зниження видобутку. До того ж не всі великі виробники приєдналися до угоди. Наприклад, осторонь лишилися США. А головним чином саме завдяки Штатам, де відбулася «сланцева революція», і стався обвал цін, з яким тепер бореться ОПЕК», – пояснює Куюн.

У цілому експерти сходяться на думці, що цьогоріч не варто чекати істотного подорожчання вуглеводнів. Але головна складова у ціні літра бензину в Україні – валютна. Якщо національна валюта буде девальвувати, то, відповідно, зростатимуть і ціни на пальне.

За прогнозами Сергія Куюна, в 2017 році середня вартість літра бензину А-95 на українських АЗС не вийде за межі 0,9 долара. А ось скільки це буде в гривні – залежить від курсу. Якщо справдяться прогнози ConcordeCapital (28 гривень за долар), то ми побачимо на стелах заправок 25,2 гривні за літр «п'ятого» – приблизно на 1,4 гривні дорожче середньої ціни на початок січня.

Якщо ж підтвердяться очікування експертів Міжнародного фонду Блейзера, і долар доповзе до 30 гривень, то літр бензину може подорожчати до 27 грн.

Якщо ж таки уряду вдасться утримати долар на нинішньому рівні, то, за прогнозами аналітика Upeco Олександра Сіренка, А-95 в Україні цього року може коштувати близько 20 гривень за літр. Хоча в Upeco не виключають, що ціни можуть підскочити і до 25 гривень.