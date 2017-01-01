На Одещині прикордонники затримали громадянина Туреччини, якого розшукує Інтерпол

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Іноземець розшукується за вчинення злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотиків

Громадянина Туреччини, який перебував у міжнародному розшуку за незаконний обіг наркотиків у одній із країн Євросоюзу виявили сьогодні вночі прикордонники Одеського загону, повідомляє прес-служба ДПСУ.

«Під час оформлення в міжнародному пункті пропуску «Одеса - аеропорт» пасажирів, які прибули авіарейсом зі Стамбулу на одного з чоловіків спрацювала база даних Інтерполу. В ході перевірки прикордонники з’ясували, що іноземець розшукується за вчинення злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотиків», - йдеться у повідомленні.

По даному факту проінформовано бюро Інтерполу в Києві. Громадянина Туреччини затримано та передано представникам Національної поліції.