Прикордонники затримали громадянина Молдови, якого розшукував Інтерпол

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Цей громадянин 1986 року народження значився у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Румунії

Прикордонники напередодні затримали громадянина Молдови, якого розшукували правоохоронці Румунії, передає прес-служба ДПСУ.

Як зазначається, іноземця затримали учора вночі в пункті пропуску «Мамалига».

«Під час перевірки документів на громадянина, який прибув в Україну, спрацювала база даних Інтерполу. Згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу, цей громадянин 1986 року народження значився у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Румунії. Його розшукували для притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство проти держави та створення злочинного угрупування», - йдеться у повідомленні.

Про виявлення порушника поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу у Київ. Особу передано співробітникам Національної поліції.