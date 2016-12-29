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    Прикордонники затримали громадянина Молдови, якого розшукував Інтерпол

    • Вчора, 19:16
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    Цей громадянин 1986 року народження значився у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Румунії

    Прикордонники напередодні затримали громадянина Молдови, якого розшукували правоохоронці Румунії, передає прес-служба ДПСУ.

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    Як зазначається, іноземця затримали учора вночі в пункті пропуску «Мамалига».

    «Під час перевірки документів на громадянина, який прибув в Україну, спрацювала база даних Інтерполу. Згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу, цей громадянин 1986 року народження значився у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Румунії. Його розшукували для притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство проти держави та створення злочинного угрупування», - йдеться у повідомленні.

    Про виявлення порушника поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу у Київ. Особу передано співробітникам Національної поліції.

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