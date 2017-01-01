На півночі Німеччини лютує штормовий циклон

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Місто Вісмар, 4 січня 2017 року

У містах зафіксовані підтоплення, пошкоджені будівлі

На півночі Німеччини, у федеральних землях Шлезвіг-Гольштейн та Мекленбург-Передня Померанія лютує штормовий циклон «Аксель».

На вулицях у таких містах, як Любек, Росток, Варнемюнде та Вісмар увечері в середу, 4 січня, були зафіксовані підтоплення. Пошкоджені десятки будівель. У Любеку щонайменше 8 автомобілів витягнули із затоплених територій. Пішохідні підходи до центральних районів міст перекриті. Повінь може стати найбільшою за останні 10 років, повідомляє dpa.

Метеорологи не виключають, що рівень води в містах підніметься ще на 10 сантиметрів. У Любеку, Вісмарі та Ростоку рівень уже перевищив норму більш ніж на півтора метра. При цьому ураганний вітер трохи затих, повідомляє телеканал ARD.

На острові Рюген один з районів комуни Гагер виявився відрізаним від решти острова. Ще на одному німецькому острові - Узедомі - пошкодження виявилися більш істотними.

На сході та півдні країни не виключені сильні снігопади та зливи з градом.

У п'ятницю, 6 лютого, по всій Німеччині очікуються морози до мінус 7 градусів, а в горах - до мінус 20.

Джерело: DW