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    На півночі Німеччини лютує штормовий циклон

    • Вчора, 08:23
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    <span>Місто Вісмар, 4 січня 2017 року</span>
    Місто Вісмар, 4 січня 2017 року

    У містах зафіксовані підтоплення, пошкоджені будівлі

    На півночі Німеччини, у федеральних землях Шлезвіг-Гольштейн та Мекленбург-Передня Померанія лютує штормовий циклон «Аксель».

    На вулицях у таких містах, як Любек, Росток, Варнемюнде та Вісмар увечері в середу, 4 січня, були зафіксовані підтоплення. Пошкоджені десятки будівель. У Любеку щонайменше 8 автомобілів витягнули із затоплених територій. Пішохідні підходи до центральних районів міст перекриті. Повінь може стати найбільшою за останні 10 років, повідомляє dpa.

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    Метеорологи не виключають, що рівень води в містах підніметься ще на 10 сантиметрів. У Любеку, Вісмарі та Ростоку рівень уже перевищив норму більш ніж на півтора метра. При цьому ураганний вітер трохи затих, повідомляє телеканал ARD.

    На острові Рюген один з районів комуни Гагер виявився відрізаним від решти острова. Ще на одному німецькому острові - Узедомі - пошкодження виявилися більш істотними.

    На сході та півдні країни не виключені сильні снігопади та зливи з градом.

    У п'ятницю, 6 лютого, по всій Німеччині очікуються морози до мінус 7 градусів, а в горах - до мінус 20.

    Джерело: DW

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