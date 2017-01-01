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    На шахті в Кривому Розі стався обвал, під завалами опинився гірник

    • Сьогодні, 10:53
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    Надзвичайна пригода трапилася на шахті «Жовтнева»

    У Кривому Розі на шахті «Жовтнева» сталося обвалення породи, під завалами опинився гірник.

    Про це повідомили в прес-службі ДСНС України.

    «6 червня о 8:55 у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області на шахті «Жовтнева» на горизонті 1220 м сталося обвалення породи. За попередньою інформацією, потрапив під завал один гірник», – ідеться в повідомленні.

    До рятувальних робіт залучили три одиниці техніки та 18 працівників особового складу.

    У травні на шахті у Донецькій області загинув 21-річний гірник.

    Нагадаємо, на підприємствах «Арселор МітталСтіл» у травні відбулися масові акції протесту. 11 травня на шахтах у Кривому Розі дружини разом з дітьми протестуючих гірників та іншими родичами й близькими перекрили під'їзні колії до підприємств та шахт і зупинили цим відвантаження продукції.

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