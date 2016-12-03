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    На тлі риторики Трампа Китай збільшив оборонний бюджет

    • Сьогодні, 15:23
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    Китай вкладе в армію понад трильйон юанів

    Витрати Китаю на оборону зростуть на 7% і складуть трохи більше одного трильйона юанів (близько 140 мільярдів доларів). При цьому оборонний бюджет Китаю залишиться в чотири рази менше американського, повідомляє Reuters.

    Китай і раніше прогнозував цю цифру, яка відображає заплановане зростання оборонного бюджету країни, на рівні із зростанням економіки Китаю. Однак у цьому році рядок військового бюджету зник з бюджету.

    Китайські представники влади запевняють, що плани не змінилися і процес прозорий. Але, на тлі заяв Дональда Трампа про оновлення збройних сил, Китай міг вибрати більш агресивну стратегію, вважає видання.

    Як повідомлялось, Трамп збирається збільшити витрати на оборону США.

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