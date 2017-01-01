На українсько-польському кордоні знову автомобільні черги

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Автомобільні черги на кордоні

Найбільша черга у ПП «Рава-Руська - Гребенне» - 200 автомобілів

Станом на 8:00 середи, 25 січня, на кордоні України і Польщі у восьми пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 700 автомобілів. Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Так, 20 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг - Зосін», ще 150 - у ПП «Ягодин-Дорогуськ» на Волині.

У Львівській області у ПП «Шегині - Медика» своєї черги очікували ще 150 автівок, у ПП «Угринів - Долгобичув» - 20, у ПП «Краковець - Корчова» - 80 (30 автомобілів - на додатковій смузі), у ПП «Грушів - Будомєж» - 50, у ПП «Рава-Руська - Гребенне» - 200 автомобілів.

В інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.