На Волині медики зафіксували найвищий рівень захворюваності на грип

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Наразі перехворіло 8,6% населення Волинської області

На Волині із початку епідемічного сезону медики зафіксували 90 тисяч випадків захворювань на грип і ГРВІ. Про це повідомили у волинському управлінні санепідслужби.

Вже перехворіло 8,6% населення. На цей час інтенсивні показники захворюваності на грип та ГРВІ на Волині перевищують епідпоріг на 31,5%. Показники захворюваності в області є найвищими в Україні, що пов’язано з більш пізнім початком епідемічного підйому.

Разом з тим ситуація поступово стабілізується. Спостерігається закономірна тенденція до зменшення захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

Епідемічні пороги перевищено майже у всіх районах області (окрім Локачинского, Ківерцівського та Любешівського районів).

Нагадаємо, минулого тижня (9–15 січня) в Україні на грип та ГРВІ захворіло 199 684 особи, з них 50,7% – діти віком до 17 років. Госпіталізовано 10 090 осіб. В Україні зареєстровано 6 летальних випадків від грипу: в Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Львівській областях – по одному випадку, два – в Одеській.