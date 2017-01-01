На Закарпатті оголосили лавинну небезпеку

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Фото: архів На високогір’ї західної та центральної частини Закарпаття відновився сніговий покрив.

У горах до 25 сантиметрів снігу

24-25 квітня на високогір’ї східної частини Закарпатської області утримуватиметься значний рівень лавинної небезпеки. Передає «Главком», із посиланням на дані Закарпатського центру з гідрометеорології.

Метеорологи повідомляють, що на високогір’ї західної та центральної частини Закарпаття відновився сніговий покрив 10-25 см.

Окрім того, через утримання заморозків до 0-5° градусів у передгірних та гірських районах в області оголошено штормове попередження.

Нагадаємо, 22 квітня через заморозки у передгірних та гірських районах на Закарпатті оголошено штормове попередження.

Як повідомляв «Главком», сьогодні сніжить у Львові.

Натомість у Маріуполі дощить.