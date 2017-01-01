На Закарпатті оголосили лавинну небезпеку
- Сьогодні, 12:40
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Фото: архів
На високогір’ї західної та центральної частини Закарпаття відновився сніговий покрив.
У горах до 25 сантиметрів снігу
24-25 квітня на високогір’ї східної частини Закарпатської області утримуватиметься значний рівень лавинної небезпеки. Передає «Главком», із посиланням на дані Закарпатського центру з гідрометеорології.
Метеорологи повідомляють, що на високогір’ї західної та центральної частини Закарпаття відновився сніговий покрив 10-25 см.
Окрім того, через утримання заморозків до 0-5° градусів у передгірних та гірських районах в області оголошено штормове попередження.
Нагадаємо, 22 квітня через заморозки у передгірних та гірських районах на Закарпатті оголошено штормове попередження.
Як повідомляв «Главком», сьогодні сніжить у Львові.
Натомість у Маріуполі дощить.