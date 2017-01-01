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    На Закарпатті оголосили лавинну небезпеку

    • Сьогодні, 12:40
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    На високогір&rsquo;ї західної та центральної частини Закарпаття відновився сніговий покрив.&nbsp;
    Фото: архів
    На високогір’ї західної та центральної частини Закарпаття відновився сніговий покрив. 

    У горах до 25 сантиметрів снігу

    24-25 квітня на високогір’ї східної частини Закарпатської області  утримуватиметься значний рівень лавинної небезпеки. Передає «Главком», із посиланням на дані Закарпатського центру з гідрометеорології.

    Метеорологи повідомляють, що на високогір’ї західної та центральної частини Закарпаття відновився сніговий покрив 10-25 см.

    Окрім того, через утримання заморозків до 0-5° градусів у передгірних та гірських районах в області оголошено штормове попередження.

    Нагадаємо, 22 квітня через заморозки у передгірних та гірських районах на Закарпатті оголошено штормове попередження.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні сніжить у Львові.

    Натомість у Маріуполі дощить. 

    прогноз погоди дороги Закарпаття Львів
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