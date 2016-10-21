На Закарпатті пенсіонерка стрибнула із восьмого поверху



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після падіння 68-річна жінка не вижила

Сьогодні, 27 лютого, близько 05:00 години ранку до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у місті Мукачево біля багатоповерхівки було виявлено тіло жінки, повідомляє місцеве видання.

Як розповіли правоохоронці, на місці вони дізналися, що жінка 1949 року народження вистрибнула з балкону своєї квартири на восьмому поверсі.

Жінка отримала травми несумісні з життям.

Наразі, поліція дізнається подробиці та причину інциденту.

Нагадаємо, вчора у Києві чоловік випав із третього поверху торгового центру. Чоловік з численними травмами був доставлений клінічну лікарню №17.

Напередодні у Борисполі підліток викинувся з вікна через заборону грати на комп'ютері.