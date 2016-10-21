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    На Закарпатті пенсіонерка стрибнула із восьмого поверху

    • Сьогодні, 10:30
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    Після падіння 68-річна жінка не вижила

    Сьогодні, 27 лютого, близько 05:00 години ранку до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у місті Мукачево біля багатоповерхівки було виявлено тіло жінки, повідомляє місцеве видання.

    Як розповіли правоохоронці, на місці вони дізналися, що жінка 1949 року народження вистрибнула з балкону своєї квартири на восьмому поверсі.

    Жінка отримала травми несумісні з життям.

    Наразі, поліція дізнається подробиці та причину інциденту.

    Нагадаємо, вчора у Києві чоловік випав із третього поверху торгового центру. Чоловік з численними травмами був доставлений клінічну лікарню №17.

    Напередодні у Борисполі підліток викинувся з вікна через заборону грати на комп'ютері. 

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