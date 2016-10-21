На Закарпатті пенсіонерка стрибнула із восьмого поверху
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Після падіння 68-річна жінка не вижила
Сьогодні, 27 лютого, близько 05:00 години ранку до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у місті Мукачево біля багатоповерхівки було виявлено тіло жінки, повідомляє місцеве видання.
Як розповіли правоохоронці, на місці вони дізналися, що жінка 1949 року народження вистрибнула з балкону своєї квартири на восьмому поверсі.
Жінка отримала травми несумісні з життям.
Наразі, поліція дізнається подробиці та причину інциденту.
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