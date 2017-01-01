У Борисполі підліток викинувся з вікна через заборону грати на комп'ютері



Розсилка ВІДПРАВИТИ

12-річний школяр хотів накласти на себе руки після того, як батьки забрали у нього ноутбук

У місті Бориспіль 12-річний школяр випав з вікна багатоповерхівки після чергового конфлікту з батьками. Наразі хлопчик знаходиться в реанімаційному відділені у тяжкому стані, повідомляє управління Нацполіції у Київській області.

«Так учора, о 19.30 годині на службу 102 поліції Київської області надійшло повідомлення від лікаря бригади швидкої допомоги про те, що в м. Бориспіль на вул. Робітничій з 7-го поверху багатоповерхового будинку випала дитина. Хлопчика з багато численними травмами тіла доправлено до місцевої лікарні», - зазначено у повідомленні.

Поліція встановила, що хлопчик постійно грав у комп’ютерні ігри, погано навчався у школі і через це між ним та батьками виникали сварки. Напередодні трагедії мати забрала у сина ноутбук, а він у свою чергу пригрозив, що викинеться з вікна, якщо йому будуть забороняти грати.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15 (замах на злочин) та за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою відміткою «самогубство». Триває досудове розслідування.

Працівники поліції виключили участь неповнолітнього у соціальних мережах, які штовхають дітей на смерть.

Нагадаємо, на Рівненщині, працівники СБУ виявили цілу групу підлітків, яких було втягнуто у суїцидальну гру «Сині кити». У Києві правоохоронці виявили дівчинку, яка стала жертвою так званих груп смерті. Дівчина вже навіть написала передсмертну записку, однак правоохоронцям вдалось врятувати її.