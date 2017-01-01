На Закарпатті помер чоловік, якого побив колядник

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Побиття

19-річний колядник ударив чоловіка дерев’яною палицею по голові, спричинивши йому перелом кісток черепа.

На Закарпатті помер мешканець Іршавщини, якого побив 19-річний колядник.

7 січня загиблий разом із дружиною повертався додому з сусіднього села. Дорогою вони зустріли колядників, які йшли по проїжджій частині. Водій зупинився і зробив їм зауваження. Це хлопцям не сподобалося. Один із колядників, 19-річний житель с. Горбок, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, спершу виліз на капот машини, перешкоджаючи водієві в подальшому руху. Далі ударив водія дерев’яною палицею по голові, спричинивши йому перелом кісток черепа.

Іршавський суд за клопотанням слідчого, погодженим Хустською місцевою прокуратурою, обрав хлопцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

У поліції розповіли Мukachevo.net, що через смерть потерпілого справу вже перекваліфікували з 121 статті ч. 1 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) на ч. 2, що призвело смерть людини. Також, залишається стаття 296 ч. 1 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

19-річному жителю Іршавщини за скоєне загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.