На Запоріжжі зафіксовано новий спалах африканської чуми свиней

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Свині

Поголів’я свиней інфікованої зони буде знищено

В Мелітопольському районі Запорізької області виявлено спалах африканської чуми свиней. Як повідомляє прес-служба райдержадміністрації, інцидент зафіксований у селі Нове.

З метою недопущення розповсюдження хвороби, поголів’я свиней цієї зони підлягає знищенню.

«На даний час в епізоотичному осередку на центральній вулиці населеного пункту (село Нове) облаштовано дезбар’єр на в’їзд-виїзді з населеного пункту. З метою недопущення руху автотранспорту блоковано другорядні під’їзні шляхи, встановлено цілодобове чергування фахівців ветеринарної служби спільно з працівниками відділу поліції, які також здійснюють перевірки переміщення підконтрольних вантажів на основних шляхах району», - йдеться у повідомленні.

Місцева влада також повідомила про створення тимчасової комісії для проведення подвірного перерахунку свинопоголів’я з метою подальшого вилучення та знищення. Як повідомили у райдержадміністрації, у п’ятницю голова району Олександр Мангул особисто зустрівся із мешканцями села Нове.

«[Він] запропонував селянам провести добровільне декларування свинопоголів’я в кожному подвір’ї та в довільній формі надати інформацію до сільської ради. Після чого спеціально створена комісія здійснить подвірний обхід з метою встановлення загальної живої ваги свиней, які підлягають знищенню. Районний керівник запевнив жителів Нового в тому, що вилучення свинопоголів’я передбачає грошову компенсацію їх вартості у розрахунку 24,32 грн за кілограм живої ваги. На ці потреби вже виділено кошти із резервного фонду районного бюджету», - зазначили в адміністрації.

Нагадаємо, на початку березня африканська чума свиней була виявлена у селі Петромихайлівка Запорізької області. В середині березня зафіксовано випадок африканської чуми свиней у Херсонській області. На початку квітня спалах захворювання африканською чумою свиней стався серед диких тварин в Одеській області.