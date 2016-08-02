Внаслідок африканської чуми у Запоріжжі загинуло 18 свиней

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У місці поширення хвороби запроваджено карантин на 40 діб

У селі Петромихайлівка Запорізької області підтвердився діагноз «африканська чума свиней» (АЧС), 18 тварин загинуло, повідомляє місцеве видання РепортерUA.

Наразі співробітники обласного управління Держпродспоживслужби збирають дані про поголів'я для того, щоб потім прийняти рішення щодо подальших дій. Також триває подворовий обхід, з'ясовується наявне поголів'я, визнається межа епізоотичних осередків, зон захисту та нагляду.

На ділянці введено карантин на 40 діб. В осередку захворювання проводяться заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

Також в області посилено заходи з ліквідації та недопущення поширення захворювання на африканську чуму свиней.

Нагадаємо, нещодавно в особистому підсобному господарстві в Комунарському районі Запоріжжя зареєстрували АЧС і загибель свиней.

Нагадаємо, в Україні поширюється африканська чума свиней. Нині захворювання зафіксували у 20 областях. Станом на 24 лютого у 49 населених пунктах України діяв карантин через АЧС.

Як повідомлялося, на Херсонщині оголосили карантин через африканську чуму свиней.

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