  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Рівному суд на три роки засудив пособника терористів «ЛНР»

    • Сьогодні, 05:56
    • Розсилка

    Чоловік не брав безпосередньої участі у бойових діях проти української армії

    Рівненський міський суд засудив 41-річного жителя Луганської області до трьох років позбавлення волі за участь у терористичній організації.

    Читайте також

    Як повідомили у СБУ, в січні 2015 року чоловік приєднався до терористів «ЛНР». Він отримав камуфляжну форму та автомат з патронами, охороняв блокпости.

    У листопаді того ж року бойовик був затриманий співробітниками СБУ в пункті пропуску «Городище» на Рівненщині під час спроби перетину державного кордону за підробленими документами.

    Зловмисника визнано винним за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації).

    З огляду на те, що чоловік участі в бойових діях не брав, а також те, що під час досудового розслідування він розкаявся, співпрацював з органами слідства і надав інформацію про інших членів терористичної організації «ЛНР», суд прийняв рішення про застосування більш м'якого покарання, ніж передбачено санкцією названої статті.

    Як повідомляв «Главком», вчора співробітники СБУ у районі проведення антитерористичної операції затримали бойовика терористичної організації «ДНР», який охороняв українських заручників у слідчому ізоляторі Донецька. 

    Читайте також
    бойовики на Донбасі СБУ суд ЛНР Рівне
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ