В Рівному суд на три роки засудив пособника терористів «ЛНР»

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Чоловік не брав безпосередньої участі у бойових діях проти української армії

Рівненський міський суд засудив 41-річного жителя Луганської області до трьох років позбавлення волі за участь у терористичній організації.

Як повідомили у СБУ, в січні 2015 року чоловік приєднався до терористів «ЛНР». Він отримав камуфляжну форму та автомат з патронами, охороняв блокпости.

У листопаді того ж року бойовик був затриманий співробітниками СБУ в пункті пропуску «Городище» на Рівненщині під час спроби перетину державного кордону за підробленими документами.

Зловмисника визнано винним за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації).

З огляду на те, що чоловік участі в бойових діях не брав, а також те, що під час досудового розслідування він розкаявся, співпрацював з органами слідства і надав інформацію про інших членів терористичної організації «ЛНР», суд прийняв рішення про застосування більш м'якого покарання, ніж передбачено санкцією названої статті.

Як повідомляв «Главком», вчора співробітники СБУ у районі проведення антитерористичної операції затримали бойовика терористичної організації «ДНР», який охороняв українських заручників у слідчому ізоляторі Донецька.