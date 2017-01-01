Як зливають справу Насірова. Нові деталі (документ)

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Роман Насіров. Фото УНІАН

Відсторонений від посади головний фіскал захищає у суді свою ділову репутацію, а Антикорупційне бюро на це вже навіть не реагує

Національне антикорупційне бюро повідомило, що досі не отримувало копію ухвали у справі відстороненого Голови Державної податкової служби Романа Насірова, який захищає у суді свою честь і гідність.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на інформаційний запит «Главкому».

«Підставою для підготовки письмових заперечень проти позову та подання їх до суду є одержання відповідачем копії ухвали суду про відкриття провадження у справі та позовної заяви. Станом на 4 травня Національне бюро не отримало копії ухвали Солом’янського райсуду Києва у справі 760/6939/17 за позовом Насірова Р.М. про відкриття провадження у справі та самої позовної заяви», - зазначили у силовому відомстві.

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Разом з тим, як повідомляв «Главком», 14 квітня 2017 року до Солом’янського суду надійшов позов Романа Насірова до Національного антикорупційного бюро України про захист честі, гідності та ділової репутації.

Предметом позову є вимоги Насірова визнати недостовірною та такою, що принижує честь і гідність та порушує його ділову репутацію поширену НАБУ на офіційному веб-сайті інформацію щодо нього, в тому числі щодо досудового розслідування кримінального провадження.

Наразі цю справу передано на автоматизовану система розподілу суддів, оскільки попередня головуюча Людмила Шереметьєва, заявила самовідвід.

Таким чином справа Насірова, відкрита на новому фронті, може завдати зустрічного удару по НАБУ, яке не слідкує за стрімким розвитком подій.

Як повідомляв «Главком», 2 березня детективи НАБУ затримали голову ДФС Романа Насірова на території КЛ «Феофанія» за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою та службовим становищем). Медичний персонал КЛ «Феофанія» намагався обмежити доступ детективів НАБУ до палати, в якій перебував голова ДФС, посилаючись на його тяжкий стан.

Після вирішення питання про доступ до палати, в якій перебував голова ДФС, детективи НАБУ повідомили йому про підозру. Однак підозрюваного не було переведено до установи тимчасового тримання у зв’язку з інформацією про нібито різке погіршення стану його здоров’я. Проте обстеження в іншому спеціалізованому медичному закладі діагноз лікарів із КЛ «Феофанія» не підтвердили.

Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.

10 квітня Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру України внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою колишнього головного податківця Романа Насірова і розпочати досудове розслідування проти детективів НАБУ.

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