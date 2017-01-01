Реванш Насірова. Одіозний чиновник потягнув до суду НАБУ, бо згадав про честь і гідність



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Насіров. Фото «Радіо Свобода»

Відсторонений від посади головний фіскал вважає, що відкрите кримінальне провадження, де він є підозрюваним, порушує ділову репутацію

Колишній Голова Державної податкової служби Роман Насіров судиться з Національним антикорупційним бюром України. Про це «Главкому» стало відомо з ухвали Солом’янського райсуду Києва від 19 квітня.

Позов надійшов до суду 14 квітня. Предметом позову є вимоги Насірова визнати недостовірною та такою, що принижує честь і гідність та порушує його ділову репутацію поширену НАБУ на офіційному веб-сайті інформацію щодо нього, в тому числі щодо досудового розслідування кримінального провадження.

Автоматизована система розподілу визначила головуючою в справі Людмилу Шереметьєву, яка, до того ж є головою суду. Під час першого засідання вона заявила самовідвід, аргументуючи це «іншими обставини, які викликають сумнів в об'єктивності та неупередженості судді» (ст.20 ЦПК України).

Наразі справу Насірова передано до канцелярії суду для визначення іншого судді.

Як повідомляв «Главком», 2 березня детективи НАБУ затримали голову ДФС Романа Насірова на території КЛ «Феофанія» за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою та службовим становищем). Медичний персонал КЛ «Феофанія» намагався обмежити доступ детективів НАБУ до палати, в якій перебував голова ДФС, посилаючись на його тяжкий стан.

Після вирішення питання про доступ до палати, в якій перебував голова ДФС, детективи НАБУ повідомили йому про підозру. Однак підозрюваного не було переведено до установи тимчасового тримання у зв’язку з інформацією про нібито різке погіршення стану його здоров’я. Проте обстеження в іншому спеціалізованому медичному закладі діагноз лікарів із КЛ «Феофанія» не підтвердили.

Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.

10 квітня Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру України внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою колишнього головного податківця Романа Насірова і розпочати досудове розслідування проти детективів НАБУ.

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