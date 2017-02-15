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    НАБУ відкрило справу через телефонні розмови заступниці голови НБУ

    • Сьогодні, 00:04
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    Досудове розслідування було розпочато через можливі зловживання, про які може йтися в записах телефонних розмов Рожкової

    Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження у справі, до якої причетний один з керівників Національного банку.

    Про це на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради повідомив директор бюро Артем Ситник, передає агентство «Українські Новини».

    «У п'ятницю (10 лютого) зареєстроване провадження щодо одного з керівників НБУ... Справа фактова», — сказав він журналістам.

    Пізніше керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підтвердив, що йдеться про заступницю голови НБУ Катерину Рожкову, але підозру нікому не склали.

    У НБУ уточнили, що досудове розслідування було розпочато через можливі зловживання, про які може йтися в записах телефонних розмов Рожкової.

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