Ситник скаржиться, що у нього замало підлеглих

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Діяльність 150 детективів бюро можна порівнювати з роботою 15 тисяч прокурорів ГПУ, - директор НАБУ

Голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник під час засідання антикорупційного комітету Верховної Ради поскаржився на недостатню кількість детективів НАБУ.

«Діяльність 150 детективів НАБУ можна порівнювати з роботою 15 тисяч прокурорів ГПУ», - підкреслив голова бюро.

Як раніше повідомлялось, Ситник заявив, що особи, які фігурують у записах на «других плівках Онищенка», будуть найближчим часом викликані на допит. Водночас сьогодні він підкреслив, що Онищенко відмовляється надати слідству свої записи. «У нього була можливість дати покази, але він їх не дає. Його мета - щоб забули про його основну справу», - зазначив Ситник.