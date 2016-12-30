НАБУ взялося за е-декларації нардепа й двох районних голів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Національне антикорупційне бюро України

Досудове розслідування розпочалося через брехню в деклараціях

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочало досудове розслідування трьох кримінальних проваджень за фактами декларування недостовірної інформації.

Справу відкрито проти народного депутата та ще двох голів районних державних адміністрацій, повідомляє прес-служба НАБУ.

«Відомості про кримінальне правопорушення стосовно народного депутата внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів інформаційно-аналітичного дослідження Управління аналітики та обробки інформації НАБУ», – зазначається в повідомленні.

Інформацію стосовно подання завідомо недостовірних відомостей у декларації головою однієї з районних державних адміністрацій, а також щодо умисного неподання е-декларації іншим головою районної державної адміністрації внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за результатами розгляду заяв однієї з громадських організацій, повідомили в прес-службі.

Досудове розслідування кримінальних проваджень відбувається за статтею 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації), яка передбачає штраф від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, що 17 листопада бюро зареєструвало перші три кримінальних провадження за фактами незаконного збагачення (ч. 2 та ч. 3 ст. 368-2 КК України) на підставі аналізу відомостей, наведених у е-деклараціях.

Два провадження відкрито стосовно народних депутатів України і одне – щодо представника судової гілки влади. У грудні НАБУ розпочало розслідування ще сімох кримінальних проваджень.