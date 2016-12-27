НАБУ завершило розслідування щодо чиновників, які «банкротили» держпідприємство

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НАБУ

Організована група зазіхала на майно «Державного проектного інституту «Запоріжцивільпроект»

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили досудове розслідування стосовно організованої групи осіб, які намагалися заволодіти майном Державного підприємства «Державний проектний інститут «Запоріжцивільпроект» на суму понад 18 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

«Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», «Службове підроблення»)», - йдеться в повідомленні.

Наразі стороні захисту відкрито доступ до матеріалів слідства.

За версією слідства, організована група впродовж 2015 року створила фіктивну заборгованість Державного підприємства перед підконтрольним приватним підприємством, звернулася до суду для її стягнення, а у подальшому мала намір одержати кошти за рахунок реалізації нерухомого майна даного Держпідприємства.