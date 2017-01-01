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    Нацбанк ініціюватиме введення санкцій до Сбербанку Росії

    • Сьогодні, 19:58
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    Нацбанк підніме це питання перед РНБО, якщо підтвердиться інформація про обслуговування Сбербанком осіб-власників паспортів невизнаних ДНР та ЛНР

    Національний банк України ініціюватиме перед Радою нацбезпеки і оборони питання щодо застосування санкцій до дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні - ПАТ «Сбербанк». Про це повідомляє прес-служба НБУ.

    «У відповідь на інформацію про готовність Сбербанку (Російська Федерація) здійснювати обслуговування осіб-власників паспортів невизнаних ДНР та ЛНР, що розповсюджується в ЗМІ, Національний банк України повідомляє таке. У разі підтвердження цієї інформації, НБУ ініціюватиме перед РНБО питання щодо застосування санкцій до дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні - ПАТ «Сбербанк», - йдеться в повідомленні.

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    У Нацбанку нагадують, що відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції», рішення щодо застосування санкцій щодо окремих юридичних осіб приймаються РНБО та вводяться в дію указом президента України.

    Нагадаємо, Сбербанк Росії заявляє, що почав обслуговувати у своїх відділеннях клієнтів, що надають «паспорти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що Сбербанк Росії повинен припинити роботу в Україні, і закликав НБУ ввести санкції стосовно банку.

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