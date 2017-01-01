Нацбанк ініціюватиме введення санкцій до Сбербанку Росії

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Нацбанк підніме це питання перед РНБО, якщо підтвердиться інформація про обслуговування Сбербанком осіб-власників паспортів невизнаних ДНР та ЛНР

Національний банк України ініціюватиме перед Радою нацбезпеки і оборони питання щодо застосування санкцій до дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні - ПАТ «Сбербанк». Про це повідомляє прес-служба НБУ.

«У відповідь на інформацію про готовність Сбербанку (Російська Федерація) здійснювати обслуговування осіб-власників паспортів невизнаних ДНР та ЛНР, що розповсюджується в ЗМІ, Національний банк України повідомляє таке. У разі підтвердження цієї інформації, НБУ ініціюватиме перед РНБО питання щодо застосування санкцій до дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні - ПАТ «Сбербанк», - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку нагадують, що відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції», рішення щодо застосування санкцій щодо окремих юридичних осіб приймаються РНБО та вводяться в дію указом президента України.

Нагадаємо, Сбербанк Росії заявляє, що почав обслуговувати у своїх відділеннях клієнтів, що надають «паспорти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що Сбербанк Росії повинен припинити роботу в Україні, і закликав НБУ ввести санкції стосовно банку.