Нацбанк попередив, що після 1 січня закриття загрожує 20 банкам

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Банки, які не забезпечать досягнення позитивного значення достатності капіталу станом на 1 січня 2017 року, буде визнано неплатоспроможними

Другій двадцятці банків за розмірами активів необхідно досягнути позитивних значень показника достатності капіталу до 1 січня 2017 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національного банку України.

«Банки, які не забезпечать досягнення позитивного значення достатності капіталу за станом на 1 січня 2017 року, будуть визнані неплатоспроможними», – попереджають у НБУ.

Як повідомляє регулятор, за результатами діагностики якості активів та достатності капіталу, з другої двадцятки банків 7 банків не потребували докапіталізації, ще 12 – надали програми докапіталізації. ПАТ «Банк Михайлівський» було визнано неплатоспроможним до завершення процесу діагностики.

Нацбанк нагадує, що в 2016 році він продовжив діагностику якості активів та достатності капіталу наступних 40 банків. А діагностику топ-20 банків було проведено у 2015 році. Решту банків НБУ перевірить до кінця вересня 2017 року.