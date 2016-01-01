Щоб врятувати гривню, Нацбанк виставив на аукціон $100 млн

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У Нацбанку пояснили, чому падає курс гривні

Сьогодні, 28 грудня 2016 року, на міжбанківському валютному ринку продовжує спостерігатися тимчасовий надлишковий попит на іноземну валюту, який сформувався під дією ситуативних факторів. Про це йдеться у коментарі директора департаменту відкритих ринків НБУ Сергія Пономаренка щодо ситуації на валютному ринку.

«Пропозиція валюти, яка вчора була обмежена у зв'язку з Різдвяними вихідними у США та Європі, сьогодні частково відновилася. Але її недостатньо, оскільки бюджетне відшкодування ПДВ, яке компанії-експортери отримали минулого та поточного тижня, стримує їх потреби у гривневій ліквідності, а отже, і продаж їх валютної виручки. Водночас в останні дні року значно посилився попит зі сторони учасників ринку, викликаний необхідністю компаній робити платежі за кредитами в іноземній валюті наприкінці року», - сказано в коментарі.

Пономаренко зазначив, що на випадок, коли на валютному ринку домінують тимчасові фактори, Національний банк готовий виходити на ринок з валютними інтервенціями для згладжування надмірних коливань та має достатньо інструментів для цього. «Обсяг міжнародних резервів сьогодні становить близько 15,7 млрд дол. США. Цього достатньо і для продажу валюти під час інтервенцій, і для виконання зобов’язань Уряду та НБУ», - запевнив він.

Пономаренко повідомив, що вчора, 27 грудня, Національний банк під час аукціону з продажу іноземної валюти задовольнив заявки учасників на суму 46,8 млн дол. США, щоб запобігти надмірним коливанням обмінного курсу гривні.

Сьогодні, 28 грудня, з цією ж метою Національний банк також оголосив про проведення аукціону з продажу іноземної валюти. Обсяг аукціону – до 100 млн дол. США.