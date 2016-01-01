Нацбанк створить кредитний реєстр



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Національний банк України

Уже в наступному році почнеться формування кредитного реєстру.

У 2017 році Національний банк України створить кредитний реєстр. Про це заявив в інтерв’ю FinClub директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук.

«Створити сам реєстр НБУ може і без закону, і ми як регулятор можемо поставити за обов'язок банкам наповнювати його. Але давати банкам інформацію з кредитного реєстру ми не зможемо, поки не приймуть закон», - сказав він.

За його словами, НБУ вже в наступному році почне формування кредитного реєстру.

«Думаю, що це питання 2017 року, адже це не швидкий процес. Ми вже узгодили з банками структуру даних, які вони надаватимуть в кредитний реєстр, але технічна реалізація проекту тільки починається - необхідно розробити платформу з нуля», - сказав Ваврищук.

Він говорить, що НБУ не буде вимагати інформацію ретроспективно за поточними позичальниками, спочатку в реєстр вноситимуть інформацію про нові кредити.

«Реєстр буде наповнюватися поступово, починаючи з нових позичальників, оскільки це величезний новий шматок роботи для банків. Треба буде залучати нових людей, інвестувати в IT, бази даних. Але ми хочемо створити кредитний реєстр і зобов'язати банки враховувати якість обслуговування кредитів одним і тим же позичальником в різних банках», - сказав Ваврищук.

Кредитний реєстр НБУ є аналогом приватних бюро кредитних історій (БКІ), тільки якщо БКІ роблять ставку на кредити фізосіб, то кредитний реєстр НБУ - на кредити юридичних осіб. У кредитному реєстрі банки зможуть побачити обслуговування кредиту їх позичальниками в інших банках.