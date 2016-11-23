Нацбанк зареєстрував нову платіжну систему

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Розрахунковим банком платіжної системи є ПАТ «Акордбанк»

Національний банк України узгодив правила внутрішньодержавної платіжної системи «Платисервіс» та видав платіжній організації цієї системи ТОВ «Платисервіс» (м. Київ) свідоцтво від 24 січня 2017 року № 32.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Відомості про «Платисервіс» унесено до Реєстру платіжних систем.

Згідно з правилами «Платисервіс» учасниками платіжної системи можуть бути банки України та небанківські фінансові установи, що мають ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків та які на підставі договору з платіжною організацією надають послуги користувачам платіжної системи «Платисервіс» щодо переказу коштів за допомогою цієї системи.

Розрахунковим банком платіжної системи є ПАТ «Акордбанк».

Платіжна система «Платисервіс» створена для здійснення переказів готівки та безготівкових переказів у національній валюті від фізичних осіб на користь фізичних та юридичних осіб в межах України.