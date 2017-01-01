Націоналісти приїхали до маєтку Порошенка і запалили фаєри

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Фото: Артем Худолєєв / «Главком» Учасники акції запалили фаєри

Після закінчення акції її учасники повернулися на Контрактову площу

Автопробіг націоналістів, що раніше сьогодні стартував на Контрактовій площі у столиці, дістався маєтку президента Петра Порошенка в селі Козин, що під Києвом, в рамках акції протесту, покликаної стимулювати главу держави підписати закон №4255 «Про амністію в 2016 році». Як повідомляє «Главком», в акції брало участь близько 100 автомобілів та 300 активістів.

Порядок на місці проведення акції охороняли близько сотні правоохоронців із різних підрозділів.

Учасники акції роздавали присутнім наліпки, де містились їх вимоги до президента, і слухали музику. Через деякий час мітингарі запалили фаєри, але досить швидко їх загасили.

Після закінчення акції її учасники повернулися на Контрактову площу. Жодних конфліктів з працівниками поліції зафіксовано не було.

Як повідомляв «Главком», сьогодні від Контрактової площі у Києва стартував автопробіг, до якого долучились Національний Корпус, Легіон «Свободи», національно-визвольний рух «Правий сектор», громадський рух «С14», ветеранські організації та громадські активісти. Учасники акції вимагають в президента підписати закон про амністію для бійців АТО.

«Згідно нашої інформації, єдиною причиною чому Порошенко зволікає з підписанням – є вимога таємного протоколу Мінських домовленостей, де було обіцяно, що амністія бійців АТО може відбутися лише разом із сепаратистами та убивцями. Недопустимо порівнювати українських солдатів та сепарських убивць! Суспільство неодноразово демонструвало актуальність цього закону. Закон №4255 «Про амністію в 2016 році» з окремими пунктами щодо українських солдатів був проголосований Верховною Радою України 22 грудня 2016 року. 24 березня закон підписаний Головою Верховної Ради України та направлений Президенту України. Порошенко порушує визначений Конституцією термін та досі зволікає із підписанням», - йдеться у повідомленні Київської міської організації ВО «Свобода», яке було розповсюджено напередодні акції.

Зазначимо, сьогодні Порошенко перебуває в Німеччині з візитом.