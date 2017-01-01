Націоналісти зустрічали в аеропорту Одеси Новинського, але він скасував рейс

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Фото: С14/Facebook Націоналісти С14 в аеропорту Одеси чекають на нардепа Новинського

За повідомленням активістів з Одеси, «сепарські керівники їдуть автоколоною»

Активісти націоналістичного руху С14 прийшли до аеропорту в Одесі, щоб дочекатися літака нардепа Вадима Новинського. Про це вони самі повідомили у соцмережах.

За попередньою інформацією, Новинський мав прилетіти сьогодні до міста з нагоди роковин трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року. Активісти в аеропорту скандували: «Новинський, с*ка православна, ти де?» Однак нардеп так і не з’явився.

«C14 завітали в аеропорт Одеси, але Новинський скасував рейс. Сепарські керівники їдуть автоколоною», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в інтернеті досі гуляє відео про перепалку Новинського з Порошенком у Верховній Раді в лютому 2014 року, де звучить образа з вуст Порошенка «с*ка православна». Однак восени минулого року Новинський заявив, що Порошенко давно вибачився за лайку.

В Одесі 2 травня на Куликовому полі заплановано поминальні заходи. Напередодні цієї дати, 27 квітня, проросійські активісти під час зустрічі із представниками правоохоронних органів узгодили деталі проведення акцій, повідомив один із лідерів активістів Моріс Ібрагім.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі сталися масові зіткнення між патріотично налаштованими громадянами і проросійськими сепаратистами. Унаслідок конфлікту і подальшої пожежі в Будинку профспілок загинуло 48 осіб, понад 200 дістали поранення. Події 2 травня 2014 року в Одесі активно використовувала російська пропаганда для нагнітання антиукраїнських настроїв.

Як повідомляв «Главком», у ніч на 1 травня в Одесі в районі Куликового поля правоохоронці виявили рюкзак із вибухівкою. Того ж дня в Одесі було затримано чоловіка, який продавав зброю з окупованого Донбасу.