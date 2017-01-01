Нацполіція підписала не ту знижку на позашляховики, яку погоджувала з іншими міністерствами

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Правоохоронці закуплять авто зі знижкою, але не на тих умовах, які погоджували з Мінприроди

Протягом місяця з дня обіцянки Арсена Авакова не переплачувати на закупівлі Mitsubishi Outlander угоду про зміну ціни не підписували, пояснюючи це необхідністю погодити умови знижки з постачальником та Мінприроди. Механізм знижки справді був спрямований на погодження в Мінприроди. Однак 3 лютого 2017 року додаткова угода про знижку була підписана зовсім не на тих умовах, які погоджували «в установленому порядку». Про це йдеться в сюжеті Аліси Юрченко для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

29 грудня 2016 р. міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що остаточна ціна на Mitsubishi Outlander буде визначена «найближчим часом» після погодження змін до договору в установленому порядку з Міністерством екології та природних ресурсів та іншими органами.

На той час між центром обслуговування підрозділів Нацполіції та дилером Mitsubishi «Ніко Діамант» була підписана угода від 14 грудня 2016 р. на закупівлю 635 автомобілів по 1,5 млн грн. кожен. Уся сума контракту – 958 мільйонів гривень – була повністю перерахована дилеру «Ніко Діамант».

16 січня «Ніко Діамант» запропонував Центру обслуговування підрозділів Нацполіції такі умови дисконту: знижка розміром 9,9% надається шляхом збільшення кількості автомобілів в рамках контракту – з 635 до 705. Таким чином, вартість одного Mitsubishi Outlander для поліції мала б становити 1 млн 360 тис грн. Загальна вартість контракту лишалася незмінною – 958 млн грн., відтак гроші постачальник повертати не планував. Копію цього листа програмі надав речник МВС Артем Шевченко.

18 січня Центр обслуговування підрозділів Нацполіції звернувся до Мінприроди з проханням погодити саме такі зміни до договору – дисконт 9,9% шляхом пропорційного збільшення кількості автомобілів. До власного звернення поліція додала лист «Ніко Діамант» від 16 січня. Копію цих документів на запит програми надали в Мінприроди.

30 січня Мінприроди повідомило, що пропозицію поліції ще розглядає.

А вже 3 лютого Нацполіція і «Ніко Діамант» таки підписали додаткову угоду про зменшення ціни, однак зовсім не на тих умовах, які погоджували з Мінприроди. Тепер постачальник має повернути поліції частину грошей – 125 млн грн., які понад місяць перебували в нього. Знижка становить 13% – ціна однієї автівки зменшена до 1 млн 313 тис грн. Кількість автомобілів не змінюється – 635, про це Аваков зазначав на своїй сторінці у Facebook. Щоб придбати на повернуті гроші більше авто, поліції потрібно буде здійснити нову процедуру закупівлі.

Отримана знижка – більше, ніж пропонував постачальник у січні. Але менше, ніж переплата, обрахована бізнесменом та автогонщиком Олексієм Тамразовим. За його підрахунками, в початковому контракті ціна автівок була завищена на $9,5 млн. У результаті додаткової угоди поліції повертають лише $5 млн.