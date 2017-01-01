Нацрада заявила про видачу каналу Коломойського ліцензії на ефірне мовлення

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Бланк ліцензії телеканалу «1+1» підписано

Нацрада з телерадіомовлення заявила про видачу «1+1» ліцензії на ефірне мовлення Національна рада з питань телебачення і радіомовлення видала телеканалу «1+1» бланк ліцензії на ефірне аналогове мовлення з продовженим терміном дії, сказав на прес-конференції очільник відомства Юрій Артеменко, пише УНІАН.

«Бланк ліцензії телеканалу «1+1» підписано. Ми чекаємо документального підтвердження, що бенефіціарні власники не змінилися», - сказав Артеменко.

Нагадаємо, журналісти «1+1» опублікували відкритий лист до президента України Петра Порошенка, голови Верховної Ради Андрія Парубія та прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. У ньому йдеться про те, що канал можуть позбавити ліцензії.

Заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк заявила, що не бачить підстав для припинення мовлення цього каналу.

Голова Нацради Юрій Артеменко зазначив, що 1+1 може продовжувати роботу навіть за відсутності бланку ліцензії, відповідно до ухваленого рішення Нацради.