Нафта торгується близько $52

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Видобуток нафти

Вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,23%

У понеділок, 29 травня, вранці ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні впали в ціні до 52,03 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.

За даними видання, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,23%.

При цьому ціна липневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 49,67 долара за барель, втративши 0,26%.

Як повідомлялося, ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки Brent у Лондоні на біржових торгах на InterContinental Exchange Futures (ICE Futures) за підсумками сесії 25 травня знизилася на 4,6%, або на 2,5 долара/барель, до 51,46 долара/барель, а ціна липневих ф'ючерсів нафти WTI під час електронних торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) 25 травня знизилася на 4,8%, або на 2,46 долара/барель, до 48,9 долара/барель, порівняно з результатами торгів 24 травня.

25 травня ОПЕК продовжила угоду про обмеження нафтовидобутку.