Наказ міністра оборони: військові зможуть безплатно їздити на лікування

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Степан Полторак

Оформлення та видача проїзних документів здійснюється військовими комісаріатами за місцем перебування військових на обліку

Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про затвердження порядку відшкодування ветеранам військової служби витрат пов’язаних з проїздом для лікування та відпочинку в санаторіях та будинках відпочинку. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України, полковник Дмитро Гуцуляк.

«Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак підписав наказ про затвердження порядку відшкодування ветеранам військової служби витрат пов’язаних з проїздом для лікування та відпочинку в санаторіях та будинках відпочинку. Дія наказу поширюється на ветеранів військової служби звільнених у запас або відставку зі Збройних сил України та колишнього СРСР. Новий порядок передбачає надання ветеранам військової служби один раз на рік право на безоплатний проїзд у межах України залізничним (в купе), водним або міжміським автомобільним транспортом до місця лікування та відпочинку в санаторіях та будинках відпочинку», — сказав він.

За інформацією, яку надав Гуцуляк, безплатний проїзд здійснюється на підставі військових перевізних документів відповідно до чинних правил перевезень військових пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом України.

Оформлення та видача проїзних документів здійснюється військовими комісаріатами за місцем перебування військових на обліку. Підставою для їх видачі є наявність путівки до санаторію чи будинку відпочинку.

Військові проїзні документи оформлюються від місця проживання ветерана військової служби до місця обраного ним для лікування чи відпочинку та у зворотному напрямку. Якщо проїзд ветерана здійснено без використання військових проїзних документів відшкодування фактичних витрат за проїзд до санаторіїв та будинків відпочинку здійснюється військовими комісаріатами на підставі відповідної заяви та за умови пред’явлення ветераном невикористаних військових проїзних документів, а також проїзних документів, що підтверджують фактичні витрати на проїзд.