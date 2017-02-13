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    Міноборони заявило про готовність створити кримськотатарський підрозділ

    • Сьогодні, 18:31
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    <em>Степан Полторак та Рефат Чубаров</em> <p>&nbsp;</p>
    Степан Полторак та Рефат Чубаров

     

    В ЗСУ готові розглянути заяви членів громадського об’єднання «Аскер», які готові служити у складі кримського підрозділу бригади морської піхоти ВМС

    13 лютого після зустрічі голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова та голови Міністерства оборони України Степана Полторака у Міністерстві оборони України заявили про готовність розглянути заяви членів громадського об’єднання Аскер, які виявлятимуть добровільне бажання служити у складі кримського підрозділу бригади морської піхоти Військово-морських сил.

    «Формування вказаного підрозділу відбуватиметься з урахуванням віросповідання та традицій особового складу. Окрім цього будуть створені умови дотримання релігійних потреб віруючих різних релігійних конфесій, а саме - до душпастирської роботи залучатимуться представники різних віросповідань», - сказано в повідомленні на сайті Міноборони.

    Зазначається також, що крім перспективи призову на військову службу за контрактом у складі кримського підрозділу бригади морської піхоти ВМС Збройних сил України громадян різних національностей, які є вихідцями з Автономної республіки Крим та міста Севастополь, Полторак та Чубаров обговорили також події, які відбулися в ніч на 13 лютого 2017 року поблизу селища Чонгар.

    Сторони дійшли висновку, що даний інцидент вичерпано.

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    У свою чергу, херсонський губернатор Андрій Гордєєв заявив, що інцидент між українськими військовими та кримськотатарською громадською організацією Аскер стався через відсутність обміну інформацією та узгодження дій.

    За його словами, в результаті інциденту затриманих і постраждалих немає.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в неділю близько 20:00 озброєні люди у військовій формі захопили базу кримськотатарського батальйону імені Номана Челебіджіхана, який розташований Чонгарі на Херсонщині.

    Пізніше прес-служба Оперативного командування «Південь» заявила, що на кордоні з окупованим Кримом озброєні представники незаконного збройного формування намагалися атакувати підрозділ, що входить до складу військової частини ОК «Південь» та виконує бойові завдання в Херсонській області. «...Формування було затримано, роззброєно і виконані всі вимоги статутів і інших законодавчих актів стосовно дій у подібних ситуаціях», - повідомила прес-служба.

    Чубаров повідомляв, що на Чонгарі трапився інцидент між військовослужбовцями Збройних Сил України та членами громадської організації «Аскер». На місці інциденту працювали представники національної поліції і СБУ. 

     

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    Крим ЗСУ Рефат Чубаров Міноборони
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