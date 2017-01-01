Напад на голову Вищої ради правосуддя був замовним – Матіос



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анатолій Матіос

Матіос стверджує, що у нападі на Бенедисюка брало участь двоє школярів

Напад на голову Вищої ради правосуддя (ВРП) Ігоря Бенедисюка та його дружину мав замовний характер, слідство розглядає три версії злочину. Про це на брифінгу повідомив заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

«Напад на голову ВРП Бенедисюка Ігоря Михайловича та його дружину мав замовний характер», – сказав Матіос.

За його словами, замовники нападу використовували школярів і студентів, якими керували члени радикальних націоналістичних молодіжних організацій.

«Напад організований з метою залякування та тиску, що, за планом замовників, мало перешкодити переобрання Бенедисюка Ігоря Михайловича на посаду голови ВРП, а також здійснення його посадових обов’язків в частині розгляду дисциплінарних проваджень щодо понад 200 суддів тільки у поточному році», – заявив Матіос.

За його словами, на цей час слідство встановлює замовників нападу.

Розглядаються такі версії: помста суддів, яких було усунуто з посад Бенедисюком через порушення ними присяги під час Майдану, спроба тиску зі сторони суддів, відсторонення яких зараз розглядається ВРП, і прояв конкурентної боротьби за посаду голови ВРП.

«Слідством встановлено всіх виконавців цього зухвалого нападу, з яких семеро – студенти. Наймолодшими з нападників виявилися двоє 16-річних школярів, що окремо кваліфіковано слідством як втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність», – сказав Матіос.

За його словами, під час допитів особи не змогли пояснити, звідки вони знали місце проживання Бенедисюка і для чого здійснили напад на голову ВРП та його дружину.

Він додав, що відповідні документи буде спрямовано до навчальних закладів, де навчаються підозрювані.

Він нагадав, що у п’ятницю близько 20:00 група невідомих осіб здійснила спробу нападу на голову ВРП Бенедисюка та його дружину.

Матіос додав, що військова прокуратура Київського гарнізону забрала розслідування цього факту у Нацполіції.

Як повідомлялося, 18 березня на голову Вищої ради правосуддя вчинили напад молодики в балаклавах.

Нагадаємо, президент надав держохорону Бенедисюку.