Наперекір Кремлю Чорногорія офіційно стала членом НАТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Країна стала 29-ю державою-членом Північно-Атлантичного альянсу

Чорногорія сьогодні, 5 червня, формально стала 29-м членом НАТО. В цей день генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг разом із заступником держсекретаря США з політичних питань Томасом Шенноном візьмуть участь у церемонії передачі у державному департаменті США у присутності прем'єр-міністра Чорногорії Душко Марковича документа про вступ в альянс цієї балканської республіки.

19 травня 2016 року країни НАТО підписали протокол про вступ Чорногорії до альянсу. 28 квітня 2017 року парламент Чорногорії схвалив закон про членство республіки в НАТО. 12 травня поточного року уряд Чорногорії повідомило, що всі 28 країн – членів НАТО ратифікували протокол про вступ цієї балканської держави в альянс.

Зазначимо, Росія різко негативно оцінила цей крок балканської республіки. Росія заборонила в'їзд в країну чинному прем'єр-міністру Чорногорії Душко Марковичу і спікеру парламенту Івана Брайовичу, а також ряду чорногорських політиків. У відповідь Чорногорія заборонила в'їзд 149 громадянам Російської Федерації і проросійським українцям, які підтримують анексію Криму. Крім того, Росія Росспоживнагляд заборонив ввезення в країну алкоголю чорногірського виробника.